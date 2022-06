TechSmith heeft versie 2021.0.14 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Dit programma maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier video's te maken voor trainingen en presentaties. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Camtasia (Windows) 2021.0.14 Fixed a memory leak that could cause Camtasia to become unresponsive after multiple mp4s were rendered using hardware acceleration.

Fixed a bug that caused thumbnails for ProRes MOV files to render incorrectly.