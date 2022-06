Versie 15.24 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Improvements Improvements for account activation: requesting a new email to activate your TeamViewer account is now easier.

Improvement for new Control Remote Computer design: You can type now any characters in the Enter Partner ID dropdown and matches will be shown to you. Bugfixes Fixed a bug that prevented the profile picture from appearing when connecting via prompt.

Improved Remote Control design: Thanks to all the received feedback, further general UI improvements were implemented.