Versie 7.6.0 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreid muziekcenter en kan muziekbestanden afspelen die op het lokale netwerk zijn opgeslagen, van internetradiostations en van diverse streamingdiensten. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dac's, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog van deze uitgave ziet er als volgt uit:

Updates: UPD: Bump to MPD 0.23.4

UPD: Bump to pycamilladsp-plot 0.6.2

UPD: Add MPD Config option for Thesycon DSD workaround

UPD: Add Pref option to set Tag view Genres to Genres or Composers

UPD: Show Audio info decode/output rates for Multiroom Sender

UPD: Remove MPD versions option on Audio Config (not used anymore)

UPD: Add test for volume type "null" to Audio info

UPD: Add mixer name exception for hifiberry dac2hd Radio stations NEW: P1 (News, Culture)

NEW: P2 (Classical, Jazz)

NEW: P3 (Pop, Culture)

NEW: Radio 357

NEW: Radio Nowy Swiat

NEW: RCO Live Bug fixes FIX: URL encoding for radio station logos

FIX: LCD updater exiting after one iteration

FIX: Help text margin on System config