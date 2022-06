Botkind heeft versie 21.1.5 van Allway Sync uitgebracht. Met dit programma kunnen op eenvoudige wijze bestanden en mappen op twee of meer computers of externe apparaten worden gesynchroniseerd. Het programma slaat ook alle veranderingen en verwijderingen van bestanden op in een database. De software is gratis voor privégebruik en in meer dan twintig talen te gebruiken. Daarnaast is een versie beschikbaar voor usb-sticks, waarmee de software ook op 'vreemde' computers kan worden gebruikt zonder dat de gebruiker de applicatie daar eerst op moet installeren. Sinds versie 18.4.8 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 21.1.5: Added support for Implicit/Explicit FTP over TLS (FTPS)

Fixed WebDAV engine

Fixed some bugs

Updated language files. Changes in version 21.0.9: Fixed UI and script issues

Updated installers

Updated language files. Changes in version 21.0.4: Added support for media devices (MTP/PTP) such as phones, tablets and cameras

Fixed OAuth authorization bug

Fixed minor bugs

Updated language files. Changes in version 20.2.1: Added support for S3 compatible storage (Alibaba Cloud, Backblaze B2, DigitalOcean Spaces, DreamObjects, Exoscale, Wasabi and more)

Fixed some bugs

Updated language files. Changes in version 20.1.7: Updated OAuth authentication flow

Fixed number of bugs

Updated language files. Changes in version 20.0.5: Fixed SFTP engine

Updated OpenSSL lib

Updated installers

Updated language files

Fixed minor bugs. Changes in version 20.0.3: Renewed log panel

Updated OAuth authorization flow

Some bug fixes. Changes in version 19.1.5: Fixes and improvements in the user interface

New error handling system

Online support pages for common errors

Updated language files. Changes in version 19.0.3: Updated SSL library

Bug fixes and other minor improvements

Updated language files. Changes in version 18.7.11: Fixed issue with repeated activation

Fixed some minor bugs

Updated language files. Changes in version 18.7.5: Added Group Actions for Synchronization Items (see more)

Reworked GUI for Synchronization Items Collections

Improved compatibility with MS Windows 10

Updated language files.