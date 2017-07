Botkind heeft versie 17.2.8 van Allway Sync uitgebracht. Met dit programma kunnen op eenvoudige wijze bestanden en mappen op twee of meer computers of externe apparaten worden gesynchroniseerd. Het programma slaat ook alle veranderingen en verwijderingen van bestanden op in een database. De software is gratis voor privégebruik en in meer dan twintig talen te gebruiken. Daarnaast is een versie beschikbaar voor usb-sticks, waarmee de software ook op 'vreemde' computers kan worden gebruikt zonder dat de gebruiker de applicatie daar eerst op moet installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 17.2.8 Added managing of supported synchronization types;

Reworked AOS authorization for Amazon Cloud Drive, Google Drive, OneDrive, Dropbox engines;

Updated SSL library;

Updated Dropbox API;

Fixed some minor bugs.