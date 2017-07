Er is met versienummer 2.12 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD en Solaris te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 24.686 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Audio driver for Android.

Some performance improvements with async I/O.

More RegEdit file parser improvements.

Beginnings for MSI user interface support. Bugs fixed in 2.12 (total 9): 24723: Lost Horizon crash/page fault during Chapter 2

27656: Deus Ex: Human Revolution - Severe graphical glitches

35142: Lara Croft and the Guardian of Light: screen filled with artefacts when StrictDrawOrdering disabled

42014: Multiple apps crash on start due to missing support for LABEL_SECURITY_INFORMATION(affects BOSE SoundTouch, Spotify, Paltalk)

42597: Mouse wheel doesn't scroll in MyLifeOrganized

43123: compilation fails in dlls/d3dx9_36/tests with gcc 4.2.2

43231: Dai-Senryaku Perfect 3.0:Not draw background with GDI.

43257: winetricks -q art2kmin fails

43295: unimplemented function IPHLPAPI.DLL.if_nametoindex



