iXsystems heeft versie 12.0-U6.1 van TrueNAS uitgebracht. Versie 12.0 van TrueNAS is de eerste uitgave waarin de codebase van de oude FreeNAS en TrueNAS is samengevoegd en nu uitgebracht wordt onder de naam TrueNAS Core en TrueNAS Enterprise. Met TrueNAS kan een in het netwerk opgenomen computer als network attached storage worden ingezet. Met behulp van plug-ins kan extra functionaliteit worden toegevoegd. Het geheel is gebaseerd op FreeBSD en voorzien van een overzichtelijke webinterface. Meer informatie over de mogelijkheden van deze software kan op deze pagina worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Improvement: [NAS-113195] - Jira Ticket for Samba 4.15.2 and 4.13.14 Security Releases

[CVE 2021-25717] - TrueNAS Security Notice for Samba CVE

[CVE 2020-23192] - TrueNAS Security Notice for Samba CVE

[CVE 2021-20254] - TrueNAS Security Notice for Samba CVE Fixed: [NAS-112733] - webUI dashboard is calling pool.get_disks

[NAS-112819] - CPU temp reporting broken in Reporting UI and API

[NAS-113018] - Checksum defaults to SHA512 for NON-dedup datasets