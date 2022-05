Versie 2.3.359 van GlassWire is uitgekomen. GlassWire is een programma waar in overzichtelijke grafieken inzicht wordt gegeven over het netwerkverkeer op de pc. Ook kan het waarschuwen wanneer er contact met bekende kwaadaardige domeinen wordt gemaakt of als er ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden en deze eventueel blokkeren. Naast de gratis versie kan er ook een abonnement worden genomen op een Basic-, Pro-, of Elite-versie, die meer verbindingen naar andere computers op kunnen zetten en de historie langer kunnen opslaan. Nieuw in deze versie is dat GlassWire zichzelf nu kan updaten, zonder dat daarvoor het hele programma opnieuw hoeft te worden gedownload.

Changes in version 2.3.359: GlassWire can now auto-update new versions without having to manually download updates from our website. Be on the lookout for update alerts, then allow or reschedule the updates for later. Thanks for your feedback in our forum where your requested this important feature.

Bug fixes and optimizations