Realix heeft versie 7.12 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.12: Added a darker (black) Dark Mode skin.

Increased font and window size of the summary window.

Updated summary window for improved support of Hybrid CPUs.

Changed core naming in Hybrid CPUs to better reflect the type.

Added a workaround for missing CPU clocks on AMD CPUs with Core Isolation / Memory Integrity enabled.

Fixed a possible crash when opening sensor settings multiple times.

Added support of Alder Lake-N.

Enhanced sensor monitoring on some ASUS MAXIMUS, STRIX, TUF, ProArt, PRIME Z690 and B660 series.

Added ability to define a custom range for invalid sensor values.

Redesigned Summary window.

Enhanced sensor monitoring on MSI Z690 and B660 series.

Added readout of DDR5 SPD via I3C on Sapphire Rapids (preliminary).

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE Z690, B660 and H610 series.

Added monitoring of CPU Utility – same utilization as reported by Task Manager in Windows 8 and later.