Versie 4.12 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 4.12: User Interface: Changes got lost in Edit screen when clicking play after editing.

HTML export: fixed export of Custom Genres pages.

HTML export: fixed styling of movies on Genre pages for old templates (like Orange Is The New Black).

Add TV Series: fixed crash on check for duplicate TV Series in the Add / Edit screen.

User Interface: Unchecking TV Series Check was not always saved in the Add / Edit screen.

Database: Added HLG as possible HDR type.

Database: Added AAC Low Complexity as possible audio codec.

Database: Added AV1 as possible video codec.

Rename Media Files: Renaming now also renames the subtitle files next to the media files and nfo files.

Delete Media Files: Files are now moved to the Recycle bin when deleted.

Delete Media Files: Subtitle files are now also deleted next to the media files and nfo files.

Delete Media Files: TV Series episodes are now also deleted when a TV series is deleted and delete media files is enabled.

Translations: Updated the Czech, French, German and Dutch translations.