Versie 6.7.2 van Enpass voor Windows is uitgekomen. Enpass is een wachtwoordmanager voor Windows, macOS, Linux en diverse mobiele platforms. Het programma stelt je in staat om eenvoudig bij websites in te loggen en je wachtwoorden te beheren. Zo kunnen nieuwe wachtwoorden worden gegenereerd, laat het weten of een wachtwoord zwak is, oud is, of vaker wordt gebruikt. Data wordt versleuteld lokaal opgeslagen, maar synchroniseren via diensten als iCloud, Dropbox, Google Drive of OneDrive is ook mogelijk. Enpass is gratis te gebruiken op de desktop; voor gebruik op een mobiel apparaat of met meerdere gebruikers zal een abonnement afgesloten moeten worden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixes: Fixed an issue where Enpass Assistant was not autofilling on the first attempt after unlock.

The former Enpass version was able to import 1Password data only from the 1PIF folder. We have added a new option as “.1PIF file” alongside “.1PIF folder”. Fixed the issue where some users were not able to select the .1PIF file while importing 1Password data.

Fixed an issue where the trashed items were also included in the Identical items list under Audit.

Hint for the Search field in Enpass Assistant was being overlapped in the Chinese Language. Fixed.