Versie 3.4.8 van de opensource-protocol-analyzer en -packetsniffer Wireshark is uitgekomen. Met dit programma kunnen verschillende datapakketten en netwerkprotocollen op het netwerk worden geanalyseerd. Ook kan het programma eerder opgeslagen dataverkeer als invoer gebruiken. Wireshark is geschikt voor Windows, Linux en macOS, met aparte downloads voor 32bit- en 64bit-uitvoeringen van de besturingssystemen. De changelog voor deze uitgave laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

The following bugs have been fixed:

Dissector bug reported for Bluetooth Cycling Power Measurement characteristic for extreme angles value Issue 17505.

vcruntime140_1.dll deleted on Wireshark update/install Issue 17506.

Raknet Addresses are incorrectly identified. Issue 17509.

Editcap saving files as ethernet when specifying '-T ieee-802-11-*' Issue 17520.

CoAP dissector confuses Content-Format with Accept Issue 17536.