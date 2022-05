JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals CLion gericht op C en C++, DataGrip gericht op sql, PhpStorm gericht op php en IntelliJ Idea gericht op Java. IntelliJ Idea biedt slimme codecompletion, deep static analysis, intelligent refactorings, een debugger en een testrunner, en kan ook overweg met Kotlin, Groovy, Coffee- en Actionscript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. IntelliJ Idea is beschikbaar in twee smaken, een gelicentieerde Ultimate-smaak met meer functionaliteit en een gratis opensource-Community-smaak. Voor de Ultimate-smaak zal voor zakelijk en thuisgebruik betaald moeten worden, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft IntelliJ Idea 2021.2 uitgebracht, met de volgende aankondiging:

We’ve introduced many new features in various areas of the IDE and worked on improving the daily experience in IntelliJ IDEA. The changes were mostly based on the feedback in our issue tracker, which is our go-to tool for learning about your needs and pain points. So, we’d appreciate your thoughts on this release and help in solving any bugs that you may come across.

See the most important updates in our video overview below.

As usual, you can get more detailed information about each new feature in a series of our EAP blog posts and on the What’s New page.