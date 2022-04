Realix heeft versie 7.06 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.06: Added LHR variants of NVIDIA GeForce RTX 3080, 3070 and 3060 Ti.

Fixed reporting of memory clock and some other parameters on Rocket Lake 6c/4c.

Enhanced early support of some Zen4-based systems.

Added workaround for systems with stuck SMBus causing large delays.

Added VRM monitoring on ASRock Z590 Extreme, Z590 Phantom Gaming 4, H570 Phantom Gaming 4, H570 Steel Legend, B550 Extreme4, B550 PG Velocita.

Added several NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti and 3080 Ti card models.

Enhanced sensor monitoring on GIGABYTE X570S series.

Added option to use RFC 3339 or ISO 8601 date formats for sensor logging.

Added support of Intel XMP 3.0 for DDR5.

Added per-core temperature monitoring for AMD Zen CPUs.

Added support of PCI Express Revision 6.0.

Enhanced sensor monitoring on MSI X570S series.