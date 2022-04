Versie 1.18.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij Resilio, voorheen bekend onder de naam BitTorrent Sync, zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #7708: irreversible Local Additions after re-adding the same folder as Receive Only

#7731: Scan due to watcher can not found local change while modify file to empty

#7733: TypeError: Cannot read property ‘urAccepted’ of undefined

#7741: Out-of-sync state of zero-byte files is not reflected on peers Enhancements: #7700: Add rest endpoint(s) to dismiss pen ding folder/device invitations

#7705: Accepting a receive encrypted folder share should prompt the user to input a password

#7722: Database GC can block for a long time

#7724: Ensure encryption to untrusted on new, trusted device on an existing folder

#7742: Use defaults for missing fields on the config rest API

#7743: Show discovery and listener status when not failed