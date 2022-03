Versie 11.11 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 11.11: Fixed Shared Drive synchronization with Google Drive

Directly open exported file list (.CSV) as temporary file

Avoid EIO error for F_PREALLOCATE (macOS)

Watch socket using "poll" instead of "select" (Linux, macOS)

Fixed user-specific time/date format (Windows)

Fixed system_profiler not found error (macOS)