JetBrains brengt verschillende ontwikkelomgevingen uit, zoals IntelliJ Idea gericht op Java, CLion gericht op C en C++ en DataGrip gericht op sql. PhpStorm is gericht op php en biedt on-the-fly-errorpreventie, autocompletion, coderefactoring en debugging, en kan ook overweg met html, css, Coffee- en JavaScript. Voor een overzicht van de mogelijkheden verwijzen we naar deze pagina. Voor het gebruik van PhpStorm is wel een licentie nodig. Voor zakelijk en thuisgebruik zul je daarvoor moeten betalen, maar als de software wordt gebruikt voor onderwijs of niet-commerciële opensourceprojecten, is de licentie gratis. JetBrains heeft versie 2021.1.3 van PhpStorm uitgebracht en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notable changes Fixed: Editor color scheme keeps getting switched to Darcula (IDEA-265169 +74)

Updated the bundled webpack schema (WEB-49925 +13)

Fixed: Tab and Indent settings refuse to save (IDEA-267368 +9)

Fixed: Undocked Git tool window keeps shrinking (IDEA-266173 +7)

Fixed: Memory leak in Docker Container Log Window on OS X Big Sur with Docker 3.3.0 (IDEA-266664 +5)

Support row security policies (DBE-6276 +5)

Fixed: Services tab with docker compose eats up a lot of CPU (IDEA-269164 +4)

Custom rulesets for PHPCS Fixer can have any name ending with .php_cs (WI-60454)

Autoconfigure PHPCS Fixer 3.0 (WI-60300) The full list of changes is available in the release notes.