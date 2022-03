NixOS is een Linux-distributie met een package manager die het mogelijk maakt om de configuratie declaratief te maken, in plaats van op te bouwen uit een sequentie van commando's en configuratiebestanden. Onder de motorkap gebruik Nix een functionele programmeertaal waarmee het systeem of de configuratie kan worden gedefinieerd. Nix is bedacht door Eelco Dolstra, een Nederlandse informaticus die aan de Universiteit van Utrecht op NixOS is gepromoveerd. Meer informatie over NixOS kan op ons eigen forum worden gevonden. Dinsdag is versie 21.05 van NixOS uitgekomen en de belangrijkste veranderingen daarin zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

Core version changes: gcc: 9.3.0 -> 10.3.0

glibc: 2.30 -> 2.32

default linux: 5.4 -> 5.10, all supported kernels available

mesa: 20.1.7 -> 21.0.1 Desktop Environments: Gnome: 3.36 -> 3.40, see its release notes

Plasma5: 5.18.5 -> 5.21.3

kdeApplications: 20.08.1 -> 20.12.3

cinnamon: 4.6 -> 4.8.1 Programming Languages and Frameworks: Python optimizations were disabled again. Builds with optimizations enabled are not reproducible. Optimizations can now be enabled with an option. The linux_latest kernel was updated to the 5.12 series. It currently is not officially supported for use with the zfs filesystem. If you use zfs, you should use a different kernel version (either the LTS kernel, or track a specific one).