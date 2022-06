Versie 4.05 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 4.05: IMDb Import: Added preliminary support for IMDb's new Dark layout which is currently randomly served to some users. It seems still in test mode. For now EMDB tries to detect which page is served. Dark mode pages are not supporting all data properties yet. Full implementation will only be done after IMDb has switched for all users.

System: Changed the base database location to User\AppData\Roaming following Microsoft guidelines. This will also prevent virus scanners like Avast preventing saving thumbnails. Your database(s) are moved the first time EMDB is started.

TVSeries: Poster was not updated if TVDb image should be used as main image.

User interface: Fix tooltips IMDb button Edit Cast and Edit Actor screens.

TheMovieDb Import: Added option to import Brazilian Portuguese plot outlines and artwork.

File import: Added EAN/UPC as option to import.

TheMovieDb Import: Fixed double quotes in cast and character names.

Rotten Tomatoes: Fixed manual update (based on tomato page url).

User interface: Moved the Lock for Changes check to the bottom button bar in the Add / Edit screen.

Translations: Updated the Arabic, Portuguese, Slovenian, German, Simplified Chinese and Dutch translations.