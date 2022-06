Versie 15.18 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features It is now possible to assign a device to a company instead of only to a manager as before. This assignment can be done via the Client UI or via the CLI using assignment configurations.

You can now add multiple managers to an assignment configuration to assign multiple administrators to a device during rollout.

A meeting preview screen is now available for users joining or starting meetings, enabling users to control various options in advance.