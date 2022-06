Versie 0.90 bèta van The GodFather is verschenen. Met dit freewareprogramma kan de complete muziekcollectie worden beheerd. Het ondersteunt onder andere de formaten mp3, Ogg Vorbis, mpc, ape, flac en aac, en ID3-tags kunnen handmatig worden ingevuld of automatisch via een connectie met freedb. Daarnaast kan het programma playlists aanmaken, samenvoegen en wijzigen, is het geschikt voor codering en decodering van mp3- en wav-bestanden met LAME, en voor het logisch indelen van de muziekbestanden op je harde schijf. De changelog voor deze release ziet er als volgt uit:

Changes/New Compiler version updated, should provide better support for Windows10 and High DPI

Duplicate panel grid, added album and file size columns

"Freedb" support defaults to gnudb.org

The ESC key works more consistent across dialogs

All online scripts modified to reflect the new content on various websites Fixes Internal webbrowser fixes

The F3/F4 keys now move rows up/down correctly on the main grid

Minor GUI fixes