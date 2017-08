Op een haar na drie jaar na de bèta is nu de final van The GodFather versie 0.89 verschenen. Met dit freewareprogramma kan de complete muziekcollectie worden beheerd. Het ondersteunt onder andere de formaten mp3, Ogg Vorbis, mpc, ape, flac en aac, en ID3-tags kunnen handmatig worden ingevuld of automatisch via een connectie met freedb. Daarnaast kan het programma playlists aanmaken, samenvoegen en wijzigen, is het geschikt voor codering en decodering van mp3- en wav-bestanden met LAME, en voor het logisch indelen van de muziekbestanden op je harde schijf. De changelog voor deze release ziet er als volgt uit:

New/Changed New right click command, 'Open file in explorer'

New columns: encoding/tag type/path/directory/file date/file time

Added support for Bad ID3v2.3 tags using ID3v2.2 frames

Library added fields compilation,content group,conductor, media type

Library small UI changes

Support for the Initial Key field

Option to use the current folder for Open/Save file dialogs

Added miscellaneous options for the grid appearance

Restructure: 'Remove empty folders' option added

Restructure: Added support for presets

Restructure: 'Other files' can now include entire folders (e.g *.m3u;\covers )

Drag n Drop allowed for template image

Library: improved list parsing for tones/styles and added situation,composer,genre

Library: listings used on tree

Library: Added artist rating

Workflow recap

Presets dialog enhanced

All controls that accept %variables have a context menu attached

Option for ID3v2 language descriptor added

Grid column presets remember row height, header height, word wrap

Internal optimizations

Updated compiler, support for high DPI screens

Option to keep original track padding Fixes Rename: Preview will no longer produce an empty result under some circumstances

Rename: Illegal character removal is executed after the work flow

Minor script engine corrections

%!u% case variables corrected

Library, Unicode temporary playlist is used for play and enqueue operations

Web queries containing certain Unicode characters work correctly

Presets dialog smaller fixes

Library track sorting fixed

some regex functionality restored

%R% variable padding fix for mp4 files

Small Online script updates +++

Minor Restructure fix for illegal folder names

Command line decoding with flac.exe always uses the -F switch (ignore decoding errors)

illegal folder names ending with '.' fixed during restructure

Organize/restructure script combo will refresh correctly

Full tag edit: deleting pictures always refreshes the display correctly

Library: minor UI fixes

Library random record generator fixes