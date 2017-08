Microsoft heeft enkele dagen geleden versie 15.3.2 van Visual Studio 2017 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python, en R makkelijker te maken. De hele waslijst met veranderingen van de 2017 uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. Hieronder staan de wijzigingen van versie 15.3.2:

Visual Studio 2017 version 15.3.2



Issues Fixed Visual Studio crashes when you open a solution with a test project.

Visual Studio Freezes in Debug with Chrome.

Failure to install HelpViewer.

UI delay while typing R code.

C# 7.0 Regression in Tuples.

Xamarin - Dynamic Type Platform not supported exception.

Xamarin – Dynamic object is not supported.

Xamarin - Xamarin.iOS: ArgumentNullException for instruction parameter in Mono.Linker's MarkException() method. Additional fixes included in this release: Service Fabric tooling update.

Visual Studio upgrade fails with AccessDenied failure during VSIX install / uninstall.

Project generation issue on Unity version <= 5.5.

Dump capture for linked files.

Silent bad codegen due to loop optimization.