Versie 5.11 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. In deze uitgave is officiele ondersteuning voor de mei 2021 update van Windows 10 toegevoegd:

Changes in 7+ in Taskbar Tweaker version 5.11: Added support for Windows 10 version 21H1 (May 2021 Update, build 19043).