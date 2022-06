Versie 2.9.13 van StartIsBack++ is uitgekomen. Dit programma voegt een startknop en een startmenu aan Windows 8 en 10 toe, die werken zoals dat het geval was in Windows 7 en eerder. Zowel het uiterlijk als de functionaliteit is geheel naar persoonlijke smaak aan te passen. De versie met een plus aan het eind is voor Windows 8.1. De versie zonder plus is geschikt voor Windows 8. Heeft het programma een dubbele plus aan het eind dan is het voor Windows 10 bedoeld. Een licentie voor het programma kost vier, zeven of tien dollar en mag daarvoor op een, twee of drie computers worden gebruikt. In deze uitgave is officiële ondersteuning voor de mei 2021 update van Windows 10 toegevoegd.

Changes in version 2.9.13: Support for newest Windows 10 updates. Upcoming Windows Updates may cause older StartIsBack versions to crash.