Versie 2.82 van Tixati is uitgekomen. Tixati is een uitgebreide en efficiënte bittorrentclient voor Windows en Linux met ondersteuning voor dht, magnet-links en rss-feeds. Het programma geeft uitgebreide informatie over alle aspecten van de download en het in- en uitgaande netwerkverkeer. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux en het programma toont geen advertenties. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 2.82: User interface can be translated into any language using simple .txt file format

Added Switch Language option to main help menu

New language selection window

Fixed problems decoding large GZ compressed IP filter files

Fixed problems loading IP filter files with size under 11 bytes

Several optimizations to startup config file loading, now over 30% faster on typical systems

Floating Channel window top status indicator and control buttons now working correctly

Increased Channel ban-list message maximum size at relay

Improved Channel DHT search timing on initial startup when few peers are known

Better peer selection routines in large transfers to prefer long-term stable peers

Fixed problems with support for HTTP deflate encoding when downloading RSS/IPFilter/Tracker content

Channel ban-on-ignore function will now upon activation scan for currently ignored users and set bans

Now using much faster elliptic curve implementation, resulting in less CPU usage for large Channels

Several other minor improvements throughout the GUI