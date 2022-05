Versie 2.0.0.3 van Universal USB Installer is uitgekomen. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de usb-stick als persistent geheugen worden gebruikt, zodat wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.0.3a: Quick revision to disallow (Disk 0) from being displayed. Changes in version 2.0.0.3: Set to show Local Drives in addition to USB Drives.

Included a confirmation prompt before proceeding to format a drive.

Implemented a checkpoint to prevent running from Operating Systems prior to Windows 8.