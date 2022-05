Apple heeft versie 14.5 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. Apple brengt met iOS 14 diverse wijzigingen aan in de interface van iPhones. Zo kunnen gebruikers widgets gaan plaatsen op homescreens en voegt Apple aan de pagina's vol met apps een alfabetische lijst toe die het meest rechter homescreen zal vormen. Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail. Apple heeft in versie 14.5 een groot aantal veranderingen en verbeteringen doorgevoerd, zoals het kunnen ontgrendelen van de iPhone met een Apple Watch en is er ondersteuning voor AirTags toegevoegd.

De iPhone ontgrendelen met de Apple Watch Mogelijkheid om je iPhone X en later te ontgrendelen met de Apple Watch Series 3 en later wanneer je Face ID probeert te gebruiken terwijl je een mondkapje draagt AirTag en Zoek mijn Ondersteuning voor AirTag om belangrijke objecten zoals je sleutels, portemonnee, rugzak en dergelijke op een vertrouwelijke en veilige manier terug te vinden in de app Zoek mijn

'Nauwkeurig zoeken' maakt gebruik van visuele, hoorbare en voelbare feedback om je rechtstreeks naar een AirTag in de buurt te leiden met behulp van Ultra Wideband dankzij de U1-chip van de iPhone 11- en iPhone 12-modellen

Je kunt een AirTag vinden door een geluid af te spelen via de ingebouwde luidspreker

Het Zoek mijn-netwerk met honderden miljoenen apparaten kan je helpen je AirTag te vinden, zelfs als deze niet in de buurt is

In de verloren-modus krijg je een melding wanneer je AirTag is gevonden en je kunt een telefoonnummer invoeren waarmee contact met je kan worden opgenomen Emoji's Ondersteuning voor afzonderlijke huidtinten voor elk individu in alle variaties van emoji's met kussende stellen en emoji's met stellen met een hartje

Nieuwe gezichtemoji's, hartemoji's en emoji's van een vrouw met een baard Siri Als je je AirPods of een compatibele Beats-koptelefoon gebruikt, kun je inkomende gesprekken laten aankondigen met Siri, inclusief wie er belt, en je kunt handsfree antwoorden

FaceTime-groepsgesprekken worden ondersteund door aan Siri te vragen een FaceTime-gesprek te starten met een lijst met contactpersonen of een groepsnaam uit Berichten

SOS-contactpersonen kunnen worden gebeld door dit aan Siri te vragen Privacy Apptrackingtransparantie stelt je in staat om te bepalen welke apps je activiteiten in apps en websites van andere bedrijven mogen volgen voor advertenties of het delen met datahandelaars Apple Music Deel je favoriete songtekst met Berichten, Facebook en Instagram-verhalen, waarna abonnees het fragment in Berichten kunnen afspelen zonder het gesprek te hoeven verlaten

Stadhitlijsten laten zien wat er populair is in meer dan 100 steden van over de hele wereld Podcasts Programmapagina's van podcasts hebben een nieuw ontwerp om het beginnen met luisteren te vergemakkelijken

Optie om afleveringen te bewaren en te downloaden, en ze voor snelle toegang automatisch toe te voegen aan je bibliotheek

Download- en meldingsinstellingen kunnen per podcast worden aangepast

'Hitlijsten' en populaire categorieën in de zoekfunctie helpen je nieuwe podcasts te ontdekken 5G-verbeteringen Ondersteuning voor 'Dubbele simkaart' maakt 5G-connectiviteit mogelijk op de lijn die gebruikmaakt van mobiele gegevens op iPhone 12-modellen

Verbeteringen in de slimmedatamodus optimaliseren de werking op 5G-netwerken voor een betere levensduur van de batterij en datagebruik op iPhone 12-modellen

Internationale 5G-roaming ingeschakeld op iPhone 12-modellen bij ondersteunde aanbieders Kaarten De geschatte aankomsttijd kan niet alleen tijdens het rijden maar ook tijdens het fietsen of wandelen worden gedeeld door dit aan Siri te vragen of door op de routekaart aan de onderkant van het scherm te tikken en vervolgens op 'Deel aankomst' te tikken Herinneringen Mogelijkheid om herinneringen op naam, prioriteit, vervaldatum of aanmaakdatum te sorteren

Optie om je herinneringenlijsten af te drukken Vertaal De afspeelsnelheid van vertalingen kan worden aangepast door lang op de afspeelknop te drukken Gaming Ondersteuning voor de draadloze Xbox Series X|S-controller of de draadloze Sony PS5 DualSense™-controller CarPlay Aankomsttijd in Apple Kaarten kan tijdens het rijden eenvoudig worden gedeeld met nieuwe Siri-opdrachten of toetsenbordregelaars in CarPlay Deze versie verhelpt ook de volgende problemen: Berichten onderin de berichtenreeks werden onder bepaalde omstandigheden door het toetsenbord verborgen

Verwijderde berichten werden mogelijk nog steeds weergegeven in Spotlight-zoekopdrachten

In sommige berichtenreeksen lukte het voortdurend niet om berichten te versturen

Voor sommige gebruikers kon Mail pas weer nieuwe e-mails laden nadat het apparaat opnieuw was opgestart

Het gedeelte 'Blokkeer en identificeer bellers' werd mogelijk niet weergegeven in de Telefoon-instellingen

iCloud-tabbladen werden mogelijk niet weergegeven in Safari

Het uitschakelen van iCloud-sleutelhanger werd mogelijk verhinderd

Herinneringen die via Siri waren gemaakt, konden onbedoeld worden ingesteld voor vroege ochtenduren

Het meldsysteem voor de batterijconditie herkalibreert de maximale batterijcapaciteit en de piekprestaties op iPhone 11-modellen om onnauwkeurige schattingen van het meldsysteem voor sommige gebruikers te verhelpen (https://support.apple.com/nl-nl/HT212247)

Optimalisatie om de weergave te verminderen van een donkere gloed die bij verminderde helderheid kon verschijnen op zwarte achtergronden op iPhone 12-modellen

AirPods stuurden audio naar een onjuist apparaat bij automatische overschakeling

Meldingen over automatische overschakeling van AirPods ontbraken mogelijk of werden mogelijk gedupliceerd Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.