In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.11 is hieronder te vinden.

Updates: LAV Filters version 0.75-2-gddef5

MediaInfo DLL version 21.03 Changes/additions/improvements: Added basic support for embedded WebVTT subtitles

Seek preview window now uses same aspect ratio as the video

After long pause (> 10 min) or hibernation, the player now performs a seek to current position before resuming. This re-initializes the video decoder, and hopefully solves a hang/crash on certain systems (with buggy graphics driver).

Some improvements for the youtube-dl functionality. It now also supports DASH manifest URLs. Fixes: Fixed subtitle regression that could cause subtitles to be skipped in certain situations when multiple lines were visible

Fixed issue with seeking to nearest keyframe

Fixed issue where the seek preview window broke the "always on top" functionality

A few other small fixes