Versie 4.04 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 4.04: Translations: Added Chile, Columbia and Switzerland as Countries.

Startup: Detect deleted media files didn't always delete all files.

TVSeries: Fixed manually adding seasons.

Playlists: Creating playlists with relative paths enabled sometimes resulted in unplayable playlists.

User Interface: IMDb / User Ratings were not hidden in the Edit screen if they were configured not to show.

User Interface: Tooltips somtimes prevented clicking on link buttons.

User Interface: fixed some IMDb / TMDb translation mixups.

TheMovieDb Import: fixed searching on tv/id.

TheMovieDb Import: Improved getting directors and Writers of TV Series.

IMDb import: fixed detection of (uncredited).

IMDb import: fixed displaying # in characters.

Rotten tomatoes: Improved searching TV Series.

Translations: Updated the French, Spanish, Swedish, German, Simplified Chinese and Dutch translations.