Versie 15.16 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. Nieuw in deze uitgave is de preview van een 64bit-versie van TeamViewer voor Windows. De complete changelog ziet er als volgt uit:

New features A 64-bit version of the app is now available as a preview version on our website. There is no automatic update from an already installed 32-bit version to the 64-bit version. Improvements The option to set a personal password is now in the Advanced tab. Bug Fixes image.png

Fixed a bug where TeamViewer policies were not applied until a device went online.

Fixed a bug in the Outlook add-in in where scheduled meetings would show placeholder text in the invite.