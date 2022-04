Versie 1.6.5 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.6.5 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.6.5: Rewritten internal 7-zip support - now opens large files without running out of memory.

Updated ReplayGain scanner: improved speed, added classic ReplayGain scanning mode as an option.

Converter now warns about conversion of float32 to integer format, as it is not lossless if the source file isn't peak-normalized.

"Remove Tags" now retains Apple gapless (iTunSMPB) information on MP3 files.

Rationale: tag manipulation should not cause the file to decode differently. Opt-out of this behavior in Advancd Preferences. Fixed some M4A chapter titles not reading correctly.