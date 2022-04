Realix heeft versie 7.00 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. In versie 7.00 is er naast de gratis versie nu ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline. De complete changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.00: HWiNFO64 is limited to non-commercial use only. Check License terms.

Introducing HWiNFO64 Pro for commercial use and additional features.

Enhanced sensor monitoring on MSI H510 series mainboards.

Fixed monitoring of +12V on some ASUS Z590 series mainboards.

Improved support of LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X memories.

Fixed a possible WHEA error/system crash during long-term monitoring of AMD RX 6000 series GPUs.

Enhanced sensor monitoring on ASRock Z590 Taichi and Z590 PG Velocita.

Consolidated AMD Navi monitoring, added Effective Clock and TGP Power for Navi21.

Added sensor tool tips to provide more details about sensors and their values.

Improved sensor UI responsiveness during some operations.

Improved handling of disappearing/reappearing sensors in custom order.

Fixed a possible hang when logging sensors with large sets of disabled items.

Added monitoring of GPU HotSpot temperature for NVIDIA GPUs.

Improved reporting of GPU memory vendor and ROP count for AMD GPUs.

Enhanced sensor monitoring on ASRock J4105-ITX.

Fixed reporting of effective clock on AMD Ryzen 1st generation CPUs.

Added preliminary support for DDR5 thermal sensors.