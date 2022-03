Versie 5.0.0 van SciTE is uitgekomen. Scintilla Text Editor is een opensource- en cross-platform teksteditor. Het maakt gebruik van de opensource-Scintilla Text Editor-bibliotheek, die van dezelfde makers is. Deze bibliotheek wordt ook door andere programma's gebruikt, waaronder Notepad++. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux, en in Apples App Store kan een commerciële versie voor macOS worden gevonden. Daarnaast is er een standalone-executable die handig op een USB-stick meegenomen kan worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Release 5.0.0 First version that separates Lexilla from Scintilla. Each of the 3 projects now has a separate history page but history before 5.0.0 remains combined.

Fix Alt + End (move to wrapped line end) for Japanese UTF-8 text. Bug #2231.

+ (move to wrapped line end) for Japanese UTF-8 text. Bug #2231. SciTE uses the "null" lexer when it doesn't have a lexer assigned to a file. This avoids activating a Lua script lexer if one is assigned.