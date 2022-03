Versie 11.8 van FreeFileSync is uitgekomen, als opvolger van de twee dagen eerder verschenen versie 11.7. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .Net Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-installer bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om een portable versie te installeren. In deze uitgave is het volgende probleem verholpen:

Changes in FreeFileSync version 11.8: Fixed unexpected file size error when copying to (S)FTP, and Google Drive