Versie 7.0.47 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Sinds enige tijd wordt er een korting van 33% geboden en die geldt op dit moment nog steeds. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Postbox 7.0.47 Promoted Office 365 OAuth2 support from BETA to production

OAuth2 servers will now manually display in the Account Setup Wizard instead of dynamically

Fixed an issue that could cause the wrong OAuth2 server to display in the Outgoing Servers Summary panel

Added a new service to Postbox's Tracking Prevention feature