Wicked & Wild kennen we van EMDB, een programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd, en Undercover10, voor het maken van cd- en dvd-hoesjes. Van dezelfde makers komt ook SubMagic, een programma voor het maken en bewerken van ondertiteling. Het programma bestond al lange tijd maar was al geruime tijd niet van updates voorzien en werkte daardoor niet onder Windows 10. Die beperking is nu verholpen en het programma is ook op andere punten en uiterlijk verbeterd.

Veranderingen in versie 1.00: De vorige versie werkte niet meer op Windows 10 / Direct X 12. Met nieuwste directX SDK gebouwd

UI opgeschoond / overbodige pagina's verwijderd

Insert sub algoritme verbeterd

Auto sub length / move sub toegevoegd aan edit pagina.