Na vijf jaar is er een update van Undercover10 uitgekomen. Met dit programma, wat van dezelfde maker als EMDB is, kunnen hoesjes van cd's en dvd's worden geprint. Ondersteuning is aanwezig voor de meest gangbare afbeeldingsformaten en er zijn templates voor diverse soorten doosjes, zodat het resultaat altijd gaat passen. Het programma, wat de opvolger is van UnderCoverXP, heeft het uiterlijk van de moderne of metrointerface van Windows 8, maar is gewoon een desktopapplicatie. De changelog voor versie 3.0.0 kan hieronder worden gevonden.

Changes in version 3.00: Development Environment: Updated the development environment to Microsoft Visual Studio 2019.

User interface: Updated the user interface. New colors, new controls.

Printing: Improved hi resolution printer support.

Templates: Added option to restore the default values for the templates.

Paypal: updated the broken Paypal link.

Cover sites: Updated the cover site links in the about screen. If you have better (free) ones let me know.

Autoupdate: Updated the AutoUpdater application.

Website: Fresh website design.

Translations: Updated the Dutch translation.