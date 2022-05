Versie 6.1.7 van TagScanner is uitgekomen. Met dit programma kan de muziekcollectie worden beheerd en georganiseerd. TagScanner heeft uitgebreide mogelijkheden om zowel bestandsnamen als tags aan te passen en is daarmee vergelijkbaar met programma's als Tag&Rename en MP3tag. Vrijwel alle bekende en minder bekende formaten worden ondersteund, waaronder mp3, ogg, wma, mp4, flac, ape, aac en wav. Informatie kan handmatig worden ingevoerd, uit de bestandsnaam worden gefilterd of uit een van de vele databases op internet worden getrokken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Special placeholders for extended technical info from FLAC: %_flac_md5% and MPEG: %_mpeg_copyright%, %_mpeg_protectection%, %_mpeg_original%, %_mpeg_private%, %_mpeg_emphasis% Improved: Speed up reading of tags from huge files

Importing of titles for each media from Musicbrainz releases Changed: Scripting functions $greater and $longer no longer return true for equal values Fixed: Reading of ID3 chunks situated in the end of some lossless files larger than 4GB

Wrong selection of now played file when remove some files from list