Versie 7.0.44 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Sinds enige tijd wordt er een korting van 33% geboden en die geldt op dit moment nog steeds. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Postbox 7.0.44 Online search in the Compose window now uses the selected search engine in Preferences | Options > General

Fixed file link creation when using Dropbox for Business

Fixed an issue that would prevent themes from being saved with a hyphen in the name