Versie 7.0.41 van Postbox is uitgekomen. Postbox is een e-mailclient voor Windows en macOS, die zijn oorsprong heeft in Mozilla's Thunderbird. Het heeft uitgebreide mogelijkheden, zoals een gemeenschappelijke inbox voor verschillende e-mailaccounts, quick reply, signatures en het openen van mails in tabs. Daarnaast heeft het een uitgebreide contactmanager en veel zoekmogelijkheden. Vanaf versie 7.0 kan er naast de levenslange licentie ook een jaarlijks abonnement worden afgenomen. Tijdens de laatste weken van het jaar wordt er een korting van 33% geboden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Postbox 7.0.41: BETA release of MFA/OAuth2 authentication for Office 365 accounts

Cleaned up several areas of the UI, and reworked some of the icons to make them display better with certain dark mode themes

Implemented better fix for persisting print preferences across sessions

Fixed a theme regression for the Address Book in the Compose Sidebar

Fixed a crashing bug