Er is een nieuwe uitgave van irc -client mIRC verschenen. Met dit programma is het mogelijk om via verschillende kanalen en servers met elkaar te chatten, maar ook om via 'direct client-to-client' bestanden naar elkaar te sturen. Verder kunnen scripts worden gedraaid om bijvoorbeeld het beheren van kanalen eenvoudiger te maken. De irc-server van Tweakers draait op irc.tweakers.net, met #tweakers.net als het officiële kanaal en een groot aantal andere kanalen die dienstdoen als thuishaven voor de hardware- en softwarefanaat. Een overzicht van alle beschikbare kanalen kan via het commando /list worden opgevraagd. Via die lijst kan snel het gewenste kanaal worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

mIRC 7.64 has been released!

This is a small update that addresses a number of issues reported by users since the last release. It includes improvements, changes and fixes to a number of features, including: Updated OpenSSL library to v1.1.1i.

Fixed /timer -h multimedia timer imprecision at low resolutions.

Extended custom DLL LOADINFO structure to include maximum data byte size.

Fixed Bind to Adapter/IP address bug and added block option for failed binds, eg. with VPNs.

Changed $base() to remove limit on floating point precision for larger bases.

Updated installer to backup files into dated folders.

Updated LibZip library to v1.7.3.

Added $ticksqpc that returns a high resolution tick count.

Changed how notices are displayed so that consecutive notices from the same user are now grouped together.

Added protocol-relative redirect support to $urlget() and a 'k' switch to prevent redirects.

Fixed $utfencode() memory gpf bug that caused intermittent crashes. In total, there have been around 42 changes since the last release. For a full list of recent changes, please see the versions.txt file.