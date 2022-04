Versie 2.0.0.0 van Universal USB Installer is uitgekomen. Een mooi rond nummer, maar niets meer dan de opvolger van 1.9.9.9 van een paar dagen geleden. Met dit Windows-programma kunnen de installatie-iso's van een groot aantal Linux-distributies op een usb-stick geplaatst worden. Daardoor hoeven ze niet meer eerst op een cd of dvd gebrand te worden; de installatie kan vanaf de zelfstartende usb-stick worden uitgevoerd. Ondersteuning is aanwezig voor een groot aantal distributies, van de bekendste tot enkele zeer obscure. Ook kan een gedeelte van de usb-stick als persistent geheugen worden gebruikt, zodat wijzigingen en persoonlijke bestanden opgeslagen kunnen worden, wat normaal gesproken niet mogelijk is bij een live-cd. Sinds versie 1.9.9.6 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.0.0: Recompile using newer Nullsoft Scriptable Install System Version 3.06.1 Changes in version 1.9.9.9: Switched to create Ubuntu/Linux-Mint persistence file and label based on the name of the ISO.

Supports persistence for Linux Mint/Ubuntu version 16 through 20+.

Added a Sleep timer to pause between file creation and ext2 format so that persistent file creation can be performed on the USB. Changes in version 1.9.9.8: Added support for old casper-rw label on older Ubuntu and Linux Mint versions.

For example, for version 19.10 and below use the Ubuntu 19 (and lower) option.

Revert back to creating and formatting the casper writable file on local machine, then moving it to the USB. Version 1.9.9.7: Updated to support newer Ubuntu 20.10 and derivitives.

Moved casper writable file creation to occur on USB.