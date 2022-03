Poikosoft heeft versie 9.2 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in verion 9.2: Updated Exhale xHE-AAC encoder v1.1 Audio quality improvements New high quality low-bitrate modes Very special thanks to Mr. Christian Helmrich for his great work and big thanks for the co-operation !

Updated Fraunhofer FDK AAC encoder v4.0.1 [ AAC Encoder v4.0.1, FDK Tools v3.1.0 ] Audio quality improvements Improved VBR modes audio quality Retuned for improved audio quality (details) Reworked VBR modes with improved audio quality (Full range 24 - 384 kbit/s for Stereo, 16 - 192 kbit/s for Mono, and 96 - 960 kbit/s for 5.1) (details)

Updated Fraunhofer FDK xHE-AAC decoder v3.2.0 [ AAC Decoder v3.2.0, FDK Tools v3.1.0 ]

Fraunhofer FDK AAC encoder HE-AAC and HE-AAC v2 modes in MPEG-4 ISO BMFF (M4A) now use “Explicit hierarchical signaling” (previously using “Explicit backward compatible signaling” for compatibility with the old AAC-LC-only decoders)

HE-AAC & HE-AAC v2 MPEG-4 ISO BMFF (M4A) gapless now conforms with MPEG-4 Part 24 (ISO/IEC 14496-24) specification

Updated Apple AAC encoder support, can be used from the new iTunes Desktop versions (v12.10.9.3+) and from the iTunes Microsoft Store version

No longer writes obsolete 'replaygain_originator_code' tags to MPEG-4 ISO BMFF (M4A) files

Updated the output formats descriptions list for clearer appearance