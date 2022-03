Microsoft heeft een nieuwe versie van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal programma's in de verzameling, waaronder FancyZones, Windows key shortcut guide, PowerRename, PowerToys Run en Keyboard Manager. De release notes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Release v0.27.0

Our goals for 0.27 release cycle was to focus on end-user experience, stability, accessibility, localization and quality of life improvements for both the development team and our end users

This will be coming in about a week's time. We need additional work done here to ship this out. It will be 0.28 Experimental and will be 0.27 + The video conference utility. We skipped 0.26's release for higher priority work.

Release Notes

Installer improvements including dark mode

Large sums of accessibility issues fixed.

Worked on localization effort. If you find issues, please [make us aware so we can correct them][loc-bug].

Updated interface and new editor experience

Multi-monitor editor experience now drastically improved for discoverability.

Zones being forgotten on restart

Added in ability to have no layout

Updated interface

Removed unused dependencies