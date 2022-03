VMware heeft versie 16.1 van Workstation Player uitgebracht. Player is gratis software waarmee virtuele machines kunnen worden gemaakt en gedraaid. Voor commercieel gebruik wordt echter wel een vergoeding gevraagd. Het is simpel gezegd een vereenvoudigde uitvoering van andere VMware-producten, zoals Workstation Pro, Server en ESX Server. Ook de virtual machines van Microsoft Virtual PC en Symantec LiveState Recovery-disks worden ondersteund. Daarnaast kunnen verschillende voorgeïnstalleerde virtual machines via deze pagina worden binnengehaald, zoals Debian, Ubuntu en Fedora. In versie 16.1 treffen we onder meer ondersteuning aan voor diverse nieuwe besturingssystemen en zijn er enkele problemen verholpen.

What's New Support for new host/guest operating systems:​ Windows 10 20H2 Ubuntu 20.10 Fedora 33 RHEL 8.3

Updated vctl kind to support KIND v0.9.0 Resolved Issues The Exporting Cluster Logs functionality in kind does not work.

Cannot start the virtual machine after upgrade to VMWare Workstation 16.0 on openSuSE 15.1 Leap Host. It hangs at the "waiting for connection" phase.

The virtual machine boot up on the Microsoft Windows host takes long time and it appears as if the virtual machine does not start when the enhanced keyboard is set to "Required".