Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst of aangepast worden als er ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 560 verschillende ISO-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes Image file name now can contain space and unicode characters (Chinese/ Japanese/ Korean ...).

Add Driver Update Disk (DUD) plugin. Notes

plugin. Notes Skip Ventoy EFI part when searching for bootx64.efi (issue #592)

Display a warning message when booting a non-bootable WIM file

Add -l command in Ventoy2Disk.sh to display Ventoy information in disk.