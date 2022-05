Versie 5.9.1.6 van 7+ Taskbar Tweaker is uitgekomen, een versie die als bèta wordt aangeboden. Met dit programma kan de taakbalk van Windows 7 en hoger worden aangepast. Zo kan worden aangegeven welke programma's wel of niet worden gegroepeerd, kan de volgorde van items worden aangepast en kunnen verschillende schermen tegelijk geminimaliseerd of gesloten worden. Om deze bèta te kunnen gebruiken moet je wel ooit een keer een donatie aan de auteur hebben gedaan. In deze uitgave is onder meer ondersteuning toegevoegd voor de 20H2-update van Windows 10, de changelog sinds bèta 5.9.1.4 ziet er als volgt uit:

Changes in version 5.9.1.6 bèta: Added support for Windows 10 version 20H2 (October 2020 Update, build 19042).

Fixed the incompatibility caused by update KB4580386 of Windows 10 version 1909.

Fixed: closing a UWP window could cause the app to re-open. Changes in version 5.9.1.5 bèta: Experimental support for Windows 10 Dev Channel, based on build 20231.