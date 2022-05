Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst of aangepast worden als er ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met meer dan 550 verschillende ISO-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Changes Support dual mode plugin options. Notes

Display a warning message if syntax error detected in ventoy.json .

. Use the original order from image list plugin (if exist) in boot menu. Notes

plugin (if exist) in boot menu. Notes vtoyboot-1.0.3 release. Notes

release. Notes Optimization for the tip message in Ventoy2Disk.sh