Versie 3.68 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download nog geen 5MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 3.68: Database: Added re-indexing based on current sorting and renaming of thumnbails.

PayPal: Fixed the donate and order customized version of EMDB buttons on the about page.

Export to HTML: Fixed title sorting for some foreign titles with prefixes (e.g. "L'Étudiante").

Groups: Fixed incorrect stored group sorting strings.

TV Series: Added warning when selecting Single Season.

Poster screensaver: fixed hanging of EMDB when no posters are available.

Add From Hard Disk: Improved filtering of keywords.

Add / Edit Movie: Fixed MediaInfo update freezes EMDB when the Location is a folder.

Add / Edit Movie: Fixed EMDB moved behind other applications after IMDb lookup.

MediaInfo: Fixed detection of DD Plus 7.1 and AAC 1.0 Audio streams.

MediaInfo: Retrieve framerate when adding movies from Hard Disk.

MediaInfo: Retrieve info from a m3u playlist now retrieves info from the first file instead of failing as playlists are not supported by MediaInfo.

PlayLists: Fixed creation of playlists in Add / Edit dialog sometimes failed.

Translations: Updated the Spanish, German, Simplified Chinese, Arabic, French, Italian and Dutch translations.